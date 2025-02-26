В Австралии большинство компаний решили вернуть пятидневную рабочую неделю

Известно, что люди из штата Виктория (Австралия) отреагировали более негативно на возвращение в офис, нежели сотрудники других штатов. Это обусловлено тем, что во время пандемии штат Виктория практически полностью перешел на дистанционный формат работы. Иными словами, сотрудники привыкшие к комфортным условиям, не готовы возвращаться обратно в офис.