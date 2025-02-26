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В Австралии большинство компаний решили вернуть пятидневную рабочую неделю

Сотрудники, естественно, остались недовольны таким решением и даже потребовали прибавку к зарплате.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Согласно опросу рекрутинговой фирмы Robert Half, проведенному в 2025 году среди 500 австралийских работодателей, 39% местных компаний планируют вернуть пятидневную рабочую неделю, — пишет Australia’s leading news site.

Сообщается, что 22% опрошенных работодателей оставят четырехдневную рабочую неделю, 20% — трехдневную, и только 8% — двухдневную. По словам Николь Гортон, директора фирмы Robert Half, сокращенная рабочая неделя является способом привлечения сотрудников. Обычно такой график предлагают небольшие компании, которые не имеют возможности финансового поощрения. Однако крупные фирмы, в свою очередь, убеждены, что сокращенная рабочая неделя — крайне неэффективна.

Известно, что люди из штата Виктория (Австралия) отреагировали более негативно на возвращение в офис, нежели сотрудники других штатов. Это обусловлено тем, что во время пандемии штат Виктория практически полностью перешел на дистанционный формат работы. Иными словами, сотрудники привыкшие к комфортным условиям, не готовы возвращаться обратно в офис.

По данным рекрутинговой фирмы Robert Half, в связи с возвращением в офис и введением пятидневной рабочей недели многие служащие попросили прибавку к зарплате до 20%.

Несмотря на явные преимущества дистанционной работы, в ней все же есть свои нюансы. Ранее рассказывали, почему после видеоконференций появляется ощущение усталости.