В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами в Южной Корее

«Сейчас в период межсезонья там находится немного россиян, порядка 5,5 тыс. по сравнению с другими открытыми странами, цифра, конечно, маленькая. Я думаю, дальше все будет зависеть от того, какие рекомендации будут даны МИД и Минэкономразвития по отношению к уже проданным, но не использованным турам», — сказал он.