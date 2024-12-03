В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами в Южной Корее

«Сейчас в период межсезонья там находится немного россиян, порядка 5,5 тыс. по сравнению с другими открытыми странами, цифра, конечно, маленькая. Я думаю, дальше все будет зависеть от того, какие рекомендации будут даны МИД и Минэкономразвития по отношению к уже проданным, но не использованным турам», — сказал он.
Ранее пресс-служба АТОР писала, что в Южной Корее может находиться около 5,3 тыс. россиян. Просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало, аннуляций туров в республику на рынке не зафиксировали, подчеркнули в организации.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Свое решение он объяснил тем, что парламент попытался провести импичмент 22 правительственных чиновников с момента инаугурации нового правительства в июне. По словам главы государства, это парализует судебную и исполнительную ветви власти.
После объявления военного положения армия запретила работу парламента и политических партий. Позднее было принято решение парламента об отмене военного положения.
Посольство России в Южной Корее на фоне объявления в стране военного положения призвало россиян сохранять спокойствие, а также воздержаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.