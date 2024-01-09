В АТОР назвали бюджетные направления для отпуска россиян в феврале

Вице-президент Асоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Российской газетой» рассказал об актуальных направлениях для путешествий в феврале.

В следующем месяце российские туристы могут прямым рейсом улететь на Шри-Ланку и Гоа. Мурадян отметил, что в этих курортных местах есть довольно хороший выбор трехзвездочных отелей, которые подойдут для разных целей: пляжного отдыха, дайвинга или экскурсионных поездок. Стоимость недельного тура на двоих в среднем составит 150 тыс. руб.

Также эксперт посоветовал туристам обратить внимание на Египет, где сейчас наблюдается удешевление отдыха. Здесь средний ценник тура на двоих будет начинаться от 120 тыс. руб.

Не менее актуальными для отдыха остаются арабские страны: Бахрейн, ОАЭ, Оман и Катар. Их преимущество заключается в том, что они доступны российским туристам в безвизовом формате.

«При этом отдых будет начинаться где-то от 120−140 тыс. рублей на двоих, если курс валют не поменяется, но в среднем можно рассчитывать на недельные туры в диапазоне где-то от 160 тыс. до 180 тыс. рублей даже при подорожании», — отметил Мурадян.

Вместе с тем вице-президент АТОР посоветовал не забывать про Таиланд — страну-лидера по направлению Юго-Восточной Азии у россиян.

«Однако стоит помнить, что с 10 февраля там начинается празднование Китайского Нового года, и на него, как правило, никаких особых скидок или возможности бюджетно провести там отпуск не будет», — добавил эксперт.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туристы раскупили практически все новогодние туры на Шри-Ланку на рейсы авиакомпании Jazeera Airways. Речь идет о рейсах в Коломбо с пересадкой в Кувейте. Незадолго до этого страна начала оформлять бесплатные электронные визы для россиян.