В Атлантическом океане зафиксирован случай крупнейшего нападения трески на мойву

Согласно данным научного журнала Communications Biology, во время сезонного нереста мойвы, который проходит в феврале-марте, рыба образовала косяк приблизительно из 23 млн особей, охватывающий десятки километров.
В ответ треска тоже начала собираться в стаю из 2,5 млн голов и в результате нападения съела более 10 млн особей мойвы всего за несколько часов.
Как отмечается в исследовании, резкие изменения в поведении рыб могут существенно повлиять на обилие популяции добычи, а также на стабильность экосистемы.
Год назад сообщалось, что распространение золотых рыбок (Сarassius auratus, или карась китайский) в Канаде ставит под угрозу флору и фауну региона, а также может привести к разрушению экосистем.