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В Атлантическом океане зафиксирован случай крупнейшего нападения трески на мойву

Учёные Массачусетского технологического института и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай крупнейшего нападения трески на мойву в Атлантическом океане у берегов Норвегии.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным научного журнала Communications Biology, во время сезонного нереста мойвы, который проходит в феврале-марте, рыба образовала косяк приблизительно из 23 млн особей, охватывающий десятки километров.

В ответ треска тоже начала собираться в стаю из 2,5 млн голов и в результате нападения съела более 10 млн особей мойвы всего за несколько часов.

Как отмечается в исследовании, резкие изменения в поведении рыб могут существенно повлиять на обилие популяции добычи, а также на стабильность экосистемы.

Год назад сообщалось, что распространение золотых рыбок (Сarassius auratus, или карась китайский) в Канаде ставит под угрозу флору и фауну региона, а также может привести к разрушению экосистем.