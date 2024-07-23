В Атлантическом океане у берегов Бразилии живут кокаиновые акулы

Кокаин находят в сточных водах и реках во многих странах мира, включая и Бразилию. Как полагают ученые, в окрестностях Рио-де-Жанейро наркотик попадает в океан напрямую через стоки из нелегальных лабораторий, где проводят очистку кокаина. Источником бензоилэкгонина также является моча потребителей кокаина, которая оказывается в прибрежных водах через неочищенные канализационные стоки. Кроме того, еще одним источником наркотика в воде могут быть упаковки кокаина, потерянные или выброшенные наркодилерами при обысках.