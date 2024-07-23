В Атлантическом океане у берегов Бразилии живут кокаиновые акулы

Бразильские исследователи впервые нашли научное подтверждение тому, что обитатели прибрежных вод Атлантического океана подвергаются воздействию кокаина.
Ученые, статья которых опубликована в журнале Science of the Total Environment, провели анализ тканей печени и мышц 13 бразильских длиннорылых акул (Rhizoprionodon lalandii), выловленных у берегов Рио-де-Жанейро. Эти небольшие акулы (в среднем длиной около 52 сантиметров) всю свою жизнь проводят в прибрежных водах, поэтому исследователи и выбрали их в качестве объекта изучения.
В итоге оказалось, что следы кокаина и бензоилэкгонина (основного метаболита, то есть продукта распада, кокаина в человеческом организме) присутствуют во всех образцах, взятых у акул, причем в концентрациях, в сто раз превышающих те, что находили у морских обитателей до сих пор.
Где акулы находят кокаин
Кокаин находят в сточных водах и реках во многих странах мира, включая и Бразилию. Как полагают ученые, в окрестностях Рио-де-Жанейро наркотик попадает в океан напрямую через стоки из нелегальных лабораторий, где проводят очистку кокаина. Источником бензоилэкгонина также является моча потребителей кокаина, которая оказывается в прибрежных водах через неочищенные канализационные стоки. Кроме того, еще одним источником наркотика в воде могут быть упаковки кокаина, потерянные или выброшенные наркодилерами при обысках.
В организм акул кокаин и бензоилэкгонин могут попадать непосредственно из океанской воды или через рыбу, которой они питаются, предположили исследователи. Возможно также, что акулы заглатывают плавающие в воде упаковки наркотика. Как бы там ни было, последствия загрязнения прибрежных вод кокаином и его метаболитом могут быть опасны для морских обитателей, считают ученые.
Чем опасен кокаин в организмах акул
Так, эти вещества, накапливаясь в печени акул, нарушают выработку белка, без которого невозможно их нормальное размножение. Кроме того, известно, что кокаин токсичен для моллюсков, ракообразных и некоторых видов рыб. Лабораторные исследования показывают, что кокаин способен повреждать клеточную ДНК эмбрионов и нарушать выработку важных гормонов у эмбрионов рыб.
При этом стоит иметь в виду, что мясо акул, как и другие морепродукты, является популярным видом пищи в Бразилии. Если в них содержатся высокие концентрации кокаина, это может представлять опасность и для здоровья людей, предупреждают исследователи.
Теперь нам несколько тревожно и за исландцев — в этой стране есть любители вяленого акульего мяса, которое недавно возглавило список самых отвратительных блюд в мире.