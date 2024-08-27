В Астраханском заповеднике обнаружили новый вид рыбы — сардельку

Новый вид рыб был выловлен в мае 2024 года в полоях Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника. Сообщается, что в сетку попалось больше десятка представителей вида. Исследование, проведенное в полевой лаборатории, показало, что пойманные особи не принадлежат к виду каспийская тюлька (Clupeonella caspia Svetovidov, известная также как килька), представители которого раз в несколько десятилетий поднимаются в дельту Волги из Каспийского моря.