В Астраханском заповеднике обнаружили новый вид рыбы — сардельку

Научные сотрудники Астраханского биосферного заповедника обнаружили новый вид рыб — азово-черноморскую тюльку, или сардельку, как назвали ее исследователи. Об этом сообщается на официальной странице заповедника во «ВКонтакте».
Новый вид рыб был выловлен в мае 2024 года в полоях Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника. Сообщается, что в сетку попалось больше десятка представителей вида. Исследование, проведенное в полевой лаборатории, показало, что пойманные особи не принадлежат к виду каспийская тюлька (Clupeonella caspia Svetovidov, известная также как килька), представители которого раз в несколько десятилетий поднимаются в дельту Волги из Каспийского моря.
Тогда в августе 2024 года было проведено молекулярно-генетическое исследование двух рыб. Оказалось, что в руках ученых была азово-черноморская тюлька вида Clupeonella cultriventris, которая известна под названием «сарделька».
«Это черноморско-азовский вид, который проник по Волго-Донскому каналу в систему Волги, дойдя до Верхней Волги. Про распространение вида от канала вниз по течению Волги, в дельту Волги, к настоящему времени научные данные отсутствуют», — говорится в сообщении заповедника.
Сообщается, что сарделька — это второй новый для заповедника вид рыб за год. Ранее в заповеднике был обнаружен амурский чебачок. Появление новых рыб может свидетельствовать об изменениях в экосистеме и в окружающей среде.
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