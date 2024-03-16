В Армении начали тестировать скафандры и роботов для полетов на Марс

Другой член миссии, Иниго Муньос Элорса, добавил, что «аналоговые астронавты», как и обычные, проходили строжайший отбор, при котором большое внимание уделялось психологическому профилю кандидатов. «Мы все проходим психологические тесты, которые позволяют понять, что собой представляет человек, какой у него характер, может ли он работать под давлением, справляться со стрессовыми ситуациями, может ли работать в команде, следовать приказам, брать при необходимости командование на себя — все это очень важно для космических миссий», — пояснил он.