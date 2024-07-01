В Арктике будут искать разрушающие пластик ферменты грибов

Аспирантка Байкальского музея Сибирского отделения РАН Марина Полякова будет отбирать в прибрежной полосе на арктических островах фрагменты пластика, на которых есть биообрастания. На части пластикового мусора селятся животные, растения, грибы и бактерии, и они могут выделять вещества, разрушающие пластик. «Наша глобальная цель — мы ищем биодеструкторов пластика, те организмы, которые в конечном итоге помогут нам каким-то образом решить проблему накопления и переработки пластика», — рассказала Полякова.
Она исследует биообрастания на пластике разных типов на Байкале, для этого в озере на разной глубине устанавливаются специальные конструкции. Раз в три месяца туда погружается водолаз и делает отбор проб. Ученые делают анализ и определяют все организмы, которые успели поселиться на субстрате. Из всего сообщества они выделяют грибы и бактерии как наиболее перспективные для разрушения пластика.
«Не всякий пластик пригоден к такой переработке, чтобы из одного пластика сделать снова пластик. Пластик с биообрастанием, как правило, никто не принимает на переработку. И поэтому мы надеемся, что микроорганизмы помогут нам в решении этой проблемы», — добавила собеседница агентства.
В настоящее время обнаружены и бактерии, и грибы, которые могут разрушать пластик. При этом у грибов богатый ферментный аппарат, и их ферменты могут действовать на разные типы субстратов, они не специфичны.
«Возможно, их ферменты будут более активны, по крайней мере, будут активны на холоде. Все-таки большая часть нашей страны — это достаточно холодные регионы. И поэтому, на мой взгляд, поиск этих продуцентов среди психрофилов (холодолюбивых организмов — прим. ТАСС) как раз имеет наибольшее значение», — сказала она.
АПУ-2024.
АПУ-2024 вышел из Архангельска 25 июня для проведения исследований в Белом и Баренцевом морях, на островах Колгуев, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
Официальные спонсоры и партнеры проекта: правительство Архангельской области, Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, Банк ВТБ, ГМК «Норильский Никель», Росгидромет (ФГБУ «Северное УГМС»), национальный парк «Русская Арктика», координационный центр «Плавучий Университет» на базе МФТИ, круглогодичный молодежный образовательный центр «Наука».
Экспедиции Плавучего университета проводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, и входят в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.