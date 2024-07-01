В Арктике будут искать разрушающие пластик ферменты грибов

Она исследует биообрастания на пластике разных типов на Байкале, для этого в озере на разной глубине устанавливаются специальные конструкции. Раз в три месяца туда погружается водолаз и делает отбор проб. Ученые делают анализ и определяют все организмы, которые успели поселиться на субстрате. Из всего сообщества они выделяют грибы и бактерии как наиболее перспективные для разрушения пластика.