В архиве Красноярска обнаружили новую дату рождения Виктора Астафьева

В марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.