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В архиве Красноярска обнаружили новую дату рождения Виктора Астафьева

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Ученые в архиве Красноярска обнаружили запись о рождении Виктора Астафьева, датированную 22 марта 1924 года, тогда как официально днем рождения писателя считается 1 мая 1924 года. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Во время посещения краевого архива с удивлением обнаружил запись о рождении Виктора Астафьева 22 марта. Недавно исследователи нашли документ, согласно которому у Лидии и Петра Астафьевых из деревни Овсянка в этот день в 1924 году родился сын Виктор. Во всех других официальных документах дата рождения Виктора Петровича Астафьева — 1 мая», — написал Котюков.

Сотрудники архива рассказали, что запись метрики обнаружена недавно. «Почему так получилось, почему дата поменялась? Потому что потом в официальных документах стоит 1 мая», — сказали в архиве.

О мероприятиях к 100-летию Астафьева

В марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Астафьев был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем. С 1951 года работал в редакции газеты «Чусовской рабочий», где и опубликовал свой первый рассказ «Гражданский человек». Среди его работ — романы «До будущей весны», «Тают снега», «Прокляты и убиты». Некоторые повести Астафьева были экранизированы: «Сюда не залетали чайки», «Таежная повесть», «Где-то гремит война».