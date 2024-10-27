В Аргентине прошли дни культуры России

В ходе дней российской культуры сотрудники Русского дома также рассказали о программе государственных стипендий для обучения в России и встретились с аргентинцами, которые участвовали в международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи. «Они достойно представили Аргентину, и это дает нам надежду на то, что молодые лидеры будут и дальше ездить в Россию на разные форумы и потом транслировать наш опыт уже в Аргентине», — отметила Птицына.