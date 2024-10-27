В Аргентине прошли дни культуры России

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Аргентине провело дни российской культуры в провинции Тукуман, расположенной на севере южноамериканской республики. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС глава Русского дома Валерия Птицына.
«У нас были два насыщенных дня в Тукумане. Мы показали фильм “Анна Каренина” в честь столетия “Мосфильма”, провели лекцию о советском и российском кинематографе и организовали концерт российского пианиста Дмитрия Мячина. Кроме того, мы встретились с деканом факультета права Национального университета Тукумана и обсудили возможности для совместных проектов», — сказала она.
В ходе дней российской культуры сотрудники Русского дома также рассказали о программе государственных стипендий для обучения в России и встретились с аргентинцами, которые участвовали в международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи. «Они достойно представили Аргентину, и это дает нам надежду на то, что молодые лидеры будут и дальше ездить в Россию на разные форумы и потом транслировать наш опыт уже в Аргентине», — отметила Птицына.
Как рассказала глава Русского дома, зрители в Тукумане очень тепло приняли российского пианиста, который также сочиняет музыку. «Дмитрий сказал, что планирует дополнить свой цикл для фортепиано, посвященный Аргентине, тукуманскими впечатлениями и в следующий свой приезд раздать ноты в местной консерватории. На концерте был директор тукуманского оркестра, который очень заинтересовался возможностью сыграть вместе с российскими музыкантами», — добавила она. Помимо Тукумана, Мячин выступил, а городах Ла-Плата и Мар-дель-Плата, а также дал мастер-класс в Национальном университете искусства в Буэнос-Айресе.