Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, жившего 69 миллионов лет назад, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет CONICET.

Источник: AP 2023

«Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов», — говорится в сообщении.

Эти динозавры населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями.

Новый вид отличается небольшим размером черепа и отсутствием рогов, которыми обладал, например, карнотавр — распространенный на континенте вид динозавра из того же семейства.

Палеонтологи нашли несколько костей черепа, почти полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько костей хвоста и почти целые ноги динозавра.