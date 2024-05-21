В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра

«Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов», — говорится в сообщении.
Эти динозавры населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями.
Новый вид отличается небольшим размером черепа и отсутствием рогов, которыми обладал, например, карнотавр — распространенный на континенте вид динозавра из того же семейства.
Палеонтологи нашли несколько костей черепа, почти полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько костей хвоста и почти целые ноги динозавра.