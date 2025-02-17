В Аргентине богачи требуют уменьшить численность капибар

Сообщается, что в Нордельте (Аргентина) капибары регулярно «дерутся между собой, дерутся с собаками в частных садах», что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Из-за того, что в городе нет хищников или охотников, популяция животных стремительно увеличивается. По некоторым данным, их численность уже превысила 1000 особей.