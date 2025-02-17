В Аргентине богачи требуют уменьшить численность капибар

За последние годы капибары наводнили Нордельту, богатый город, расположенный к северу от Буэнос-Айреса (Аргентина). Чтобы предотвратить дальнейшее размножение млекопитающих, местные власти разработали спорный план: грызунам будут давать противозачаточные препараты. При этом некоторых особей планируют принудительно стерилизовать, — пишет The Guardian.
Сообщается, что в Нордельте (Аргентина) капибары регулярно «дерутся между собой, дерутся с собаками в частных садах», что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Из-за того, что в городе нет хищников или охотников, популяция животных стремительно увеличивается. По некоторым данным, их численность уже превысила 1000 особей.
Чтобы успокоить недовольных жителей богатого города, власти решили выборочно стерилизовать животных. Однако это вызвало множество споров, местные зоозащитники даже создали движение «Капибары Нордельта — мы ваш голос». По мнению его представителей, вместо принудительной стерилизации для капибар нужно создать охраняемые заповедники, где они будут «сосуществовать в собственном естественном пространстве».
Ранее рассказывали, что в Таиланде, чтобы предотвратить несчастные случаи, диким слонам будут давать противозачаточные препараты.