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В «Аптекарском огороде» расцветут тысячи тюльпанов

В рамках выставки «Репетиция весны».

Источник: Unsplash / CC0

Открытие экспозиции запланировано на 22 февраля. Центром притяжения станет Персидский сад с его фонтанами и водоёмом. Посетителей оранжереи ждёт буйство красок и ароматов. Они смогут полюбоваться тюльпанами самых разных сортов. Некоторые цветы напоминают пионы, другие — кувшинки, третьи — розы. Есть даже похожие на пламя.

Помимо тюльпанов на выставке будут представлены и другие растения, ассоциирующиеся с весной. Кроме того, сад украсят изображениями персидских дворцов и пейзажей. Также гостям «Аптекарского огорода» покажут собрание ботанических иллюстраций.

Выставка продлится до 16 марта.