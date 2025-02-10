В «Аптекарском огороде» расцветут тысячи тюльпанов

Открытие экспозиции запланировано на 22 февраля. Центром притяжения станет Персидский сад с его фонтанами и водоёмом. Посетителей оранжереи ждёт буйство красок и ароматов. Они смогут полюбоваться тюльпанами самых разных сортов. Некоторые цветы напоминают пионы, другие — кувшинки, третьи — розы. Есть даже похожие на пламя.