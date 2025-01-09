В «Аптекарском огороде» расцвела самая большая в мире кувшинка

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела самая большая кувшинка, сообщили в телеграм-канале учреждения.
«Самая громадная кувшинка в мире виктория амазонская впервые расцвела в январе в “Аптекарском огороде” — шикарное начало года, согласитесь?» — говорится в посте.
Посмотреть на такое удивительное растение, а также на шоколадные деревья можно лишь на тропических экскурсиях.
Листья виктории амазонской достигают 2,5 м в диаметре. На нижней поверхности листа есть шипы, чтобы отпугивать животных. Кроме того, на нижней поверхности листа расположены прожилки, задерживающие воздух, благодаря чему гигантские листья виктории амазонской удерживаются на воде.
«“Грузоподъемность” растения тоже впечатляет: благодаря своеобразным ребрам жесткости и ячеистому строению подводной части лист кувшинки находится словно на воздушной подушке и вполне способен выдержать вес ребенка или не очень тяжелого человека (до 50 кг)», — уточняют на сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.
В заповеднике добавили: кувшинка цветет всего пару дней — от суток до трех. Изначально из воды показывается розетка с бутоном, позже распускается белый цветок, со временем он приобретает розовый оттенок и уходит под воду, где образуется коробочка с семенами.
В сентябре в «Аптекарском огороде» расцвела максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) — одна из самых темных орхидей в мире. В дикой природе она растет в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 м над уровнем моря, диаметр цветка — 1 см. Из-за необычного внешнего вида растение также называют «орхидеей-пауком».