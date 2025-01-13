В апреле россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Как работаем и отдыхаем

Ранее эксперты предупредили, что брать отпуск в мае, чтобы продлить количество нерабочих дней, невыгодно. Дело в том, что в мае меньше всего рабочих дней: из 31 дня трудиться придется всего 18. Некоторые предпочитают взять отпуск на период каникул, чтобы увеличить продолжительность отдыха. Такая идея может привести к финансовым потерям: отпускные выплаты будут меньше, чем в месяцы, когда рабочих дней больше.