В апреле россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Как работаем и отдыхаем

В апреле россиян ждет короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня из-за майских праздников. Об этом в комментарии «РИА Новости» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Следующая короткая неделя продлится всего три дня, с 28 по 30 апреля. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращенным.
Согласно утвержденному правительством производственному календарю, после короткой апрельской недели россиян ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда.
В промежутке между майскими праздниками будет всего три рабочих дня — с 5 по 7 мая (с понедельника по среду).
Второй квартал 2025 года порадует еще одной трехдневной рабочей неделей — с 9 по 11 июня, при этом 11 июня будет сокращенным рабочим днем. За ней следуют праздники в честь Дня России, они продлятся 4 дня подряд.
Ранее эксперты предупредили, что брать отпуск в мае, чтобы продлить количество нерабочих дней, невыгодно. Дело в том, что в мае меньше всего рабочих дней: из 31 дня трудиться придется всего 18. Некоторые предпочитают взять отпуск на период каникул, чтобы увеличить продолжительность отдыха. Такая идея может привести к финансовым потерям: отпускные выплаты будут меньше, чем в месяцы, когда рабочих дней больше.