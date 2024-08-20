В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка

В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием «Т-Банк: Wishlist Tracker» и со схожей символикой банка: стилизованным изображением буквы «Т» на желтом фоне. Также под названием приложения изображена надпись «Т Банк» и указано «Официальное приложение».
«Сейчас приложение нельзя скачать из App Store. Вместо него можно пользоваться личным кабинетом на сайте. Либо к вам может приехать и установить приложение наш представитель. Это бесплатно», — сообщил корреспонденту автоматический помощник в службе поддержки Т-Банка по вопросу, можно ли скачивать настоящее приложение на IPhone.
В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием «Т-Банк: ProjectFlow» и со схожей символикой банка: изображением буквы «Т» на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения «Тинькофф». Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.