В App Store появилось новое мошенническое приложение Т-Банка

В конце июля уже сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения под названием «Т-Банк: ProjectFlow» и со схожей символикой банка: изображением буквы «Т» на желтом фоне. Кроме того, в апреле сообщалось о появлении мошеннического приложения «Тинькофф». Как тогда указало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, приложение к банку отношения не имело, ведомство предупреждало, что оно похищало личные данные и имело накрученные оценки.