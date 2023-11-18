В Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-31976785&id=456265604&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает USA Today, самолет стал самым большим по размеру, когда-либо приземлившимся на континенте.

Воздушное судно, оператором которого является норвежская Norse Atlantic Airways, вылетело из Осло 13 ноября, после чего сделало остановку в Кейптауне. Потом самолет направился в Антарктиду, где совершил посадку.

Dreamliner приземлился на взлетно-посадочной полосе, «слепленной из льда и снега», отмечает CNN.

Всего на борту самолета находилось 45 пассажиров, в том числе ученые из Норвежского полярного института. Помимо этого, судно перевозило 12 тонн исследовательского оборудования, необходимого для исследования Антарктиды.

«Посадка такого большого самолета открывает совершенно новые возможности для логистики в Тролле (норвежская антарктическая станция — РБК), что будет способствовать укреплению норвежских исследований в Антарктиде», — сообщила директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.

Кроме того, по ее словам, использование крупного самолета может «помочь сократить общие выбросы» и уменьшить «воздействие на окружающую среду в Антарктиде».