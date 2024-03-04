В Антарктиде найдена самая быстрорастущая ледниковая трещина

Этот ледяной массив и его южный сосед, ледник Туэйтса, также известный как «ледник судного дня», начал активно таять с 1980-х годов. Одно только разрушение Туэйтса привело к повышению уровня Мирового океана на 4% — это привело к потере примерно 595 млрд т льда. Полное исчезновение Пайн-Айленда, который лишь немного меньше своего соседа, может еще больше усугубить экологическую ситуацию, считают ученые.