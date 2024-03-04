В Антарктиде найдена самая быстрорастущая ледниковая трещина

Ученые из Вашингтонского университета заявили об обнаружении самой быстрорастущей трещины в антарктическом ледяном покрове. Разлом длиной 10,5 км образовался со скоростью 35 м/c — примерно 128,7 км/ч. Труд исследователей опубликован в журнале AGU Advances.
С помощью радиолокационных наблюдений со спутников авторы работы изучили шельфовый ледник Пайн-Айленд — самый быстро тающий ледяной массив в Антарктиде. Еще в 2021 году ученые предупреждали, что он буквально находится на грани исчезновения. Теперь же исследователи обнаружили на нем гигантскую трещину, которая увеличивается с невероятной скоростью.
«Насколько нам известно, эта трещина образовалась с самой высокой скоростью, которую нам когда-либо удавалось наблюдать. И это в очередной раз подтверждает, что при определенных обстоятельствах шельфовый ледник может просто расколоться на части. Нам нужно следить за его поведением в будущем», — отметила ведущий автор исследования, геофизик Стефани Олингер.
Ученые отметили, что, в отличие от более крупных ледников, которые медленно распадаются на мелкие части, Пайн-Айленд буквально разрушается на глазах.
Этот ледяной массив и его южный сосед, ледник Туэйтса, также известный как «ледник судного дня», начал активно таять с 1980-х годов. Одно только разрушение Туэйтса привело к повышению уровня Мирового океана на 4% — это привело к потере примерно 595 млрд т льда. Полное исчезновение Пайн-Айленда, который лишь немного меньше своего соседа, может еще больше усугубить экологическую ситуацию, считают ученые.
Еще одну неутешительную новость огласили ученые из Лаборатории науки о климате и окружающей среде во Франции. Они заявили, что поверхность Антарктиды нагревается почти в два раза быстрее остального мира и темпы потепления там выше, чем прогнозировалось ранее.
Наглядным подтверждением стал тот факт, что крупнейший в мире айсберг А23а начал дрейфовать в Антарктиде впервые за 30 лет. Ледяная глыба начала двигаться со скоростью 150 км в месяц в начале антарктической зимы.
В январе 2023 года от шельфового ледника Брант в Антарктиде также откололся гигантский айсберг площадью 1550 кв. км. Эту глыбу можно сопоставить по размерам с Лондоном. В феврале 2021 года от этого же ледника отделился айсберг площадью 1270 кв. км. По своим размерам он сопоставим с площадью Санкт-Петербурга.