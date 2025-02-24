В Антарктиде нашли насекомое триасового периода

Сегодня Антарктида кажется безжизненной, однако миллионы лет назад она была густонаселенной территорией. Так, там во время палеонтологических раскопок находили как крупных животных, так и и незаменимых спутников — насекомых.
Из юрский формаций Земли Виктории извлекали ископаемых жуков, из породы времен неогена — долгоносиков, присутствие насекомых на растительности верхнего мелового периода обнаруживали на архипелаге Южные Шетландские острова. Подобных примеров очень много, однако из триасового периода (251,9−201,3 миллиона лет назад) наука не определила пока ни одного ископаемого беспозвоночного Антарктиды.
Впервые подобную находку сделали ученые из Великобритании на Севере Земли Виктории. Они обнаружили фрагмент крыла древнего насекомого. Описание опубликовано в журнале Antarctic Science.
Образец нашелся на поверхности листа одного из доисторических растений — в той формации ученые выделили вымершие Dicroidium и Linguifolium. Экземпляр отпечатанного крыла палеонтологи датируют верхним триасом (237−201,3 миллиона лет назад).
От крыла остался лишь фрагмент длиной 8,2 миллиметра с характерным жилкованием и краями, основание не уцелело. Обладатель фрагмента принадлежит к подсемейству Permochoristidae.
Эти исчезнувшие насекомые из отряда скорпионовых мух доминировали в пермском периоде (298,9−251,9 миллиона лет назад), однако с началом триаса начали вымирать. Окончательно их не стало в юрском периоде. Находка фрагмента крыла этого насекомого означает его широкий ареал обитания, так как представителей этого подсемейства ранее находили в Австралии, в Южной Африке, Европе, Азии и Америке.
Ранее ученые восстановили облик гигантской многоножки, жившей 346−290 миллионов лет назад.