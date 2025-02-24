В Антарктиде нашли насекомое триасового периода

Эти исчезнувшие насекомые из отряда скорпионовых мух доминировали в пермском периоде (298,9−251,9 миллиона лет назад), однако с началом триаса начали вымирать. Окончательно их не стало в юрском периоде. Находка фрагмента крыла этого насекомого означает его широкий ареал обитания, так как представителей этого подсемейства ранее находили в Австралии, в Южной Африке, Европе, Азии и Америке.