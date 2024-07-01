В Анталье массово задерживают авиарейсы: что происходит

Массовые задержки рейсов происходят в аэропорту Антальи в Турции. Такую информацию озвучило местное издание Akdeniz Gercek.
На произошедшее, по данным СМИ, могли негативно повлиять забастовки авиадиспетчеров, которые настаивают на повышении зарплаты. Кроме того, воздушная гавань плохо справляется с возросшей нагрузкой во время высокого туристического сезона.
Ранее сообщалось, что Турции нацелена превзойти прошлые показатели по числу российских туристов, посещающих страну. Рекорд по количеству отдыхающих гостей из РФ был установлен в 2019 году. Тогда курорты страны посетили более 7 млн россиян из 51,7 млн путешественников из других стран. По итогам 2023 года Турцию посетили 56,7 млн иностранцев, из которых 6,3 млн составили туристы из России, заняв первое место по общему количеству въезжающих.
В феврале этого года сотрудники службы безопасности аэропортов Германии объявили забастовку. Компания-оператор аэропортов ADV подсчитала, что такие действия приведут к отмене или переносу около 1100 рейсов, а также будут нарушены планы порядка 200 тысяч человек.