В Анталье массово задерживают авиарейсы: что происходит

Ранее сообщалось, что Турции нацелена превзойти прошлые показатели по числу российских туристов, посещающих страну. Рекорд по количеству отдыхающих гостей из РФ был установлен в 2019 году. Тогда курорты страны посетили более 7 млн россиян из 51,7 млн путешественников из других стран. По итогам 2023 года Турцию посетили 56,7 млн иностранцев, из которых 6,3 млн составили туристы из России, заняв первое место по общему количеству въезжающих.