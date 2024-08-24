В английской квартире нашли выпуск газеты, посвященный крушению Титаника

Номер Daily Mirror, вышедший сразу после крушения легендарного лайнера в апреле 1912 года, когда погибло более 1500 человек, посвящен информации о крушении и родственникам пассажиров.
Создатели Титаника провозгласили его непотопляемым кораблем, но в первом же рейсе, спустя 4 дня после отплытия из Англии в США, корабль наткнулся на айсберг и через три часа пошел ко дну.
Номер от 20 апреля 1912 года выставил на продажу аукционный дом Hansons. Чарльз Хэнсон, владелец аукционного дома, рассказал CNN, что газету обнаружили в шкафу жилого дома в Личфилде, графство Стаффордшир, во время уборки.
На первой полосе — фотография двух женщин, которые ждут объявление списка погибших, с подписью «одна из тысяч трагедий, сделавших крушение Титаника самой страшной в истории человечества». Чуть ниже — текст о том, что из 903 членов экипажа выжило только 210.
Список выживших был размещен у дверей судоходной компании в Саутгемтоне, где и проживал почти весь экипаж. Родственники приходили изучить его в надежде, что их страхи рассеются. Внутри номера — фотогалерея пассажиров и членов экипажа.
Хэнсон объясняет, что газету помогла найти бабушка одного из его клиентов, заказавшая уборку: «Она хранит множество газетных выпусков, посвященных важным событиям — кроме Титаника, например, номер о коронации короля Георга V».
Подписка на Daily Mail в 1912 стоила 34 фунта в неделю, но сейчас ценность этого номера, как считает владелец аукционного дома, гораздо выше.
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