В английской квартире нашли выпуск газеты, посвященный крушению Титаника

На первой полосе — фотография двух женщин, которые ждут объявление списка погибших, с подписью «одна из тысяч трагедий, сделавших крушение Титаника самой страшной в истории человечества». Чуть ниже — текст о том, что из 903 членов экипажа выжило только 210.