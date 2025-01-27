В Англии закрылся проработавший 460 лет один из старейших пабов

«Это просто отрасль в целом. Я занимаюсь этим уже 37 лет и никогда не видел ничего подобного. У меня есть три друга, которые закрыли свои пабы за последние четыре недели. Они работают по всему Йоркширу, и это очень успешные пабы», — объяснил он.