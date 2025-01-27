В Англии закрылся проработавший 460 лет один из старейших пабов

Заведение открыли в 1564 году, тогда страной правила королева Елизавета I.
Сообщалось, что нынешние арендаторы помещения, в котором находится паб, по истечении срока контракта не захотели его продлевать и решили прекратить торговлю. Заведение в настоящий момент принадлежит сети Heineken UK's Star Pubs.
Как рассказал изданию главный менеджер по имени Крейг, зима для владельцев подобного бизнеса стала испытанием.
«Это просто отрасль в целом. Я занимаюсь этим уже 37 лет и никогда не видел ничего подобного. У меня есть три друга, которые закрыли свои пабы за последние четыре недели. Они работают по всему Йоркширу, и это очень успешные пабы», — объяснил он.
Предполагается, что заведение могут открыть снова, когда найдутся новые арендаторы.
В апреле прошлого года паб Burn Bullock, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал при пожаре. Пламя повредило три этажа и разрушило крышу заведения. Около 80 пожарных и 12 пожарных машин боролись с возгоранием. Пожар начался вечером, а потушить его удалось к утру следующего дня. Как писала местная газета The Standard, неизвестно, удастся ли восстановить здание паба.