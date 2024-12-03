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В Англии спустя 378 лет открыли для посещения башню Генриха I

Теперь в замке Корф можно заглянуть в королевские покои и насладиться открывающимся видом.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: National Trust Images

В замке Корф (Дорсет, Великобритания) впервые за 378 лет открыли для посещения Королевскую башню, построенную в 1107 году для Генриха I. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что 23-метровая башня из сверкающего белого известняка внутри внушительного крепостного сооружения была личным обиталищем сына Вильгельма Завоевателя.

Оставаясь королевской крепостью на протяжении веков, замок Корф был частично разрушен во время гражданской войны в 1646 году. И хотя стены Королевской башни сохранились, они были сильно повреждены, поэтому верхние покои на протяжении 378 лет были недоступны для посещения.

В 2024 году благодаря новой смотровой площадке, установленной Национальным фондом, посетители могут подняться по лестнице, чтобы увидеть вблизи остатки роскошных покоев, а также полюбоваться потрясающим видом, открывающимся с высоты башни.

Ранее рассказывали, что в Шотландии обнаружена потенциальная могила волшебника Мерлина.