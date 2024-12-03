В Англии спустя 378 лет открыли для посещения башню Генриха I

Оставаясь королевской крепостью на протяжении веков, замок Корф был частично разрушен во время гражданской войны в 1646 году. И хотя стены Королевской башни сохранились, они были сильно повреждены, поэтому верхние покои на протяжении 378 лет были недоступны для посещения.