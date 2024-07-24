В Англии сбежавшая черепаха парализовала железнодорожное сообщение

Черепаха Соломон каким-то образом сбежала из своего дома и забралась на железнодорожные пути. Сообщается, что на место тут же прибыли инженеры и убрали черепаху с путей. Рептилию переместили в безопасное место на платформе в Аскоте, а до этого еще и прокатили на самом поезде.