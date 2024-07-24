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В Англии сбежавшая черепаха парализовала железнодорожное сообщение

Животное забралось на пути и не давало проехать поездам.

Источник: SW_Help

Гигантская черепаха по имени Соломон сбежала из дома в Великобритании и вызвала задержку поездов между населенными пунктами Аскот и Бэгшот. Дело в том, что рептилия забралась на железнодорожные пути. Об этом сообщает Sky News.

Машинист поезда заметил рептилию на путях возле станции Аскот и незамедлительно сообщил об этом сотрудникам станции.

Черепаха Соломон каким-то образом сбежала из своего дома и забралась на железнодорожные пути. Сообщается, что на место тут же прибыли инженеры и убрали черепаху с путей. Рептилию переместили в безопасное место на платформе в Аскоте, а до этого еще и прокатили на самом поезде.

Изначально персонал планировал отвезти черепаху в ветеринарную клинику неподалеку. Однако уже через два часа после происшествия владелец черепахи опознал Соломона и забрал его домой.

Представители Юго-Западной железной дороги заявили, что черепаха не пострадала после своего приключения, и инцидент вызвал минимальные перебои в обслуживании. Тем временем компания Network Rail извинилась за перебои и предположила, что Соломон смог попасть на рельсы через щель в заборе.