В Англии овцы забрались на крышу дома. Видео

Кристен Джексон и Дэниел Пейн, супруги из Англии, проснулись в восемь утра из-за странного шума на крыше. Мужчина уверял, что там ходят голуби, однако каково было их удивление, когда они увидели не птиц, а четырех овец.
Кристен рассказала, что они с мужем лежали в постели, как вдруг услышали, как на крыше что-то шуршит. Дэниэл не нашел в этом звуке ничего странного, так как дом находится в лесу, поэтому на крышу часто приземлились голуби.
Так как шум был намного громче, чем от птиц, и продолжался какое-то время, Кристен решила выйти на улицу. Когда девушка посмотрела на крышу, она не поверила своим глазам. Вместо возможных голубей там спокойно прогуливались четыре овцы.
«Я расхохоталась и побежала обратно в дом, чтобы первым делом схватить свой телефон — мне просто нужно было сделать фотографию, потому что мне никто не поверил бы», — рассказала девушка. Затем она позвала своего мужа не сказав, в чем дело. По ее словам, Дэниэл, вероятно, подумал, что она на все бурно реагирует. Но когда мужчина увидел овец, он поддержал смех супруги.
Пара рассказала, что они раньше часто видели овец и коров рядом со своим домом, но и подумать не могли о том, что какие-то из этих животных когда-нибудь окажутся на крыше.
Кристен рассказала, что больше всего она волновалась не за крышу, а за овец, так как они могли пораниться об острые края или упасть с высоты. По словам девушки, как только животные увидели ее и супруга, они испугались, спрыгнули и вернулись на поля.
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Анна Морозова