В Англии овцы забрались на крышу дома. Видео

«Я расхохоталась и побежала обратно в дом, чтобы первым делом схватить свой телефон — мне просто нужно было сделать фотографию, потому что мне никто не поверил бы», — рассказала девушка. Затем она позвала своего мужа не сказав, в чем дело. По ее словам, Дэниэл, вероятно, подумал, что она на все бурно реагирует. Но когда мужчина увидел овец, он поддержал смех супруги.