В Англии обнаружена древнеримская мозаика с рыбами и дельфинами

В древнеримском городе Рокситер в графстве Шропшир (Англия) археологи обнаружили уникальную напольную мозаику возрастом около 2 тыс. лет. На мозаике изображены дельфины и рыбы, выполненные с использованием белых, красных, синих и желтых элементов. Об этом сообщает Daily Mail.
Город Рокситер, который в эпоху Древнего Рима носил название Viroconium Cornoviorum, был четвертым по величине поселением в Британии. Население города в период его расцвета превышало 15 тыс. человек. Город оставался населенным до середины V века, вскоре после ухода римлян из Британии.
Теперь древние руины Viroconium Cornoviorum представляют большой интерес для ученых и археологов.
Мозаика была создана во II веке нашей эры — вскоре после основания города. Она была частью пола большого дома, который, вероятно, принадлежал богатой и влиятельной семье. Эксперты считают, что мозаика сохранилась благодаря реконструкции здания в конце III или IV веков, когда помещение было завалено строительным мусором. На стенах мозаичного зала также сохранилась оригинальная расписная штукатурка.
Археолог из Бирмингемского университета доктор Роджер Уайт назвал сохранность мозаики на протяжении 2 тыс. лет «экстраординарным» фактом. Он отметил, что находка свидетельствует о богатстве жителей города. Он подчеркнул, что столь хорошо сохранившаяся мозаика и фрески на стенах — большая редкость.