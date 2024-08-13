В Англии обнаружена древнеримская мозаика с рыбами и дельфинами

Мозаика была создана во II веке нашей эры — вскоре после основания города. Она была частью пола большого дома, который, вероятно, принадлежал богатой и влиятельной семье. Эксперты считают, что мозаика сохранилась благодаря реконструкции здания в конце III или IV веков, когда помещение было завалено строительным мусором. На стенах мозаичного зала также сохранилась оригинальная расписная штукатурка.