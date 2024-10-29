В Англии неизвестные украли 22 тонны сыра

Порой, при виде цен на продукты питания, преступные мысли могут посетить любого из нас. Кто бы, например не мечтал о пожизненном бесплатном запасе сыра?
Возможно, именно такой мотив двигал неизвестным преступником, который совершил шокирующее преступление в британской столице. Как сообщает издание Associated Press, неизвестные похитили 22 тонны сыра у компании Neal’s Yard Dairy, занимающейся ремесленным производством сыра.
По словам представителя компании, мошенник прикинулся крупным оптовым поставщиком из Франции и заключил сделку на перепродажу 22 тонн премиального чеддера общей стоимостью в 390 тысяч долларов. К моменту, когда сыровары поняли, что их обобрали, преступник уже скрылся с награбленным.
Высокое качество нашего сыра делает его желанной мишенью для воров.
22 тонны — это примерно тысяча головок сыра. Чеддер — традиционный английский сыр и один из самых популярных сортов сыра в мире. Похищенный продукт был разных сортов: Хэйфодский чеддер, Валлийский органический чеддер, Уэсткомбский чеддер и Питчфоркский чеддер. Период созревания чеддера — 12−18 месяцев.
Несмотря на то, что компания выплатила сыроварам полную стоимость похищенного, на производстве все равно царит атмосфера отчаяния. Том Калвер, отвечающий за производство на Уэсткомбской сыроварне компании, рассказал, что он и его коллеги «совершенно раздавлены этим ужасным происшествием».
По следу похитителей уже идут детективы Скотленд-Ярда и их заграничные коллеги. Представители компании призывают торговцев сыром по всему миру проявлять бдительность на случай, если злоумышленники решат сбыть краденое, и обращать внимание на головки чеддера весом в 10 и 24 килограмма.
По следам преступления уже высказался знаменитый шеф-повар Джейми Оливер: он рассказал о преступлении в своих соцсетях и призвал 10 миллионов своих подписчиков проявлять бдительность и сообщить, если они выяснят что-либо о гастрономической краже.
Ранее рассказывали о том, как в Испании чуть было не украли полтонны оливок — но в тот раз полиция задержала гастрономических преступников почти сразу.