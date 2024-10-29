В Англии неизвестные украли 22 тонны сыра

Несмотря на то, что компания выплатила сыроварам полную стоимость похищенного, на производстве все равно царит атмосфера отчаяния. Том Калвер, отвечающий за производство на Уэсткомбской сыроварне компании, рассказал, что он и его коллеги «совершенно раздавлены этим ужасным происшествием».