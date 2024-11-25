В Англии нашли рукоятку древнеримского ножа в виде гладиатора

Необычную рукоятку ножа обнаружили в городе Корбридж у подножия вала Адриана — стены, построенной римлянами, чтобы защищаться от нападений варваров с севера.
Археологи утверждают, что находка возрастом в две тысячи лет помогает узнать больше о римских аристократах и гладиаторах. Историю рукоятки рассказал CNN.
Рукоятка, выполненная из медного сплава, изображает секутора — так назывались гладиаторы, выступавшие с оружием легионеров: большим прямоугольным щитом и коротким мечом гладиусом. Из доспехов им, впрочем, чаще всего полагался только шлем.
Именно так одет и мужчина, изображенный на рукоятке — хотя меча в руке у него нет. Зато очевидно, что он левша — в Древнем Риме это считалось признаком дурной славы. Некоторые гладиаторы, напротив, специально учились держать меч в левой руке, надеясь таким образом получить преимущество над соперником.
Обычно положение гладиаторов было плачевным: они в подавляющей массе были рабами или преступниками. С другой стороны, успешные воины становились настоящими звездами Римской империи и получали дары от своих покровителей. Археолог и куратор находок Адрианова вала Фрэнсис Макинтош полагает, что на ноже мог быть изображен как раз такой гладиатор: возможно, он так полюбился какому-нибудь патрицию, что тот заказал нож с его изображением.
По словам Фрэнсис, нож в отличном состоянии, и такая находка — большая редкость. Отдельно ученую впечатляет, что он оказался на задворках империи, а, значит, или сюда приехал поклонник гладиатора, или слава о нем гремела так сильно, что даже здесь кто-то захотел себе такой нож.
Фрэнсис также отмечает, что мужественные гладиаторы пользовались большим успехом у женщин: зафиксировано несколько случаев, когда знатные дамы влюблялись в воинов арены и сбегали с ними от мужей.
Популярность давно несуществующей профессии простирается даже до наших дней, продолжает ученая, намекая на один из главных хитов кинопроката этой осени — фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта.
Ранее рассказывали о том, сражались ли гладиаторы насмерть (а заодно вспоминали другие мифы о Древнем Риме).