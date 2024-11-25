В Англии нашли рукоятку древнеримского ножа в виде гладиатора

Обычно положение гладиаторов было плачевным: они в подавляющей массе были рабами или преступниками. С другой стороны, успешные воины становились настоящими звездами Римской империи и получали дары от своих покровителей. Археолог и куратор находок Адрианова вала Фрэнсис Макинтош полагает, что на ноже мог быть изображен как раз такой гладиатор: возможно, он так полюбился какому-нибудь патрицию, что тот заказал нож с его изображением.