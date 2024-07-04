В Англии нашли древнеримские виллы с «теплыми полами»

Ранее сообщалось об открытии в Италии. Там обнаружили остатки стены, возведенной против войск Спартака во время крупного восстания рабов. В 73 году до нашей эры Спартак и группа бойцов сбежали из школы гладиаторов. Они освобождали рабов и собрали армию в 70 тыс. человек. Их войска разбили в 71 году до нашей эры. После восстания 6000 мятежников были распяты вдоль Аппиевой дороги в знак устрашения.