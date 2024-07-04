В Англии нашли древнеримские виллы с «теплыми полами»

Национальный фонд объектов исторического интереса (National Trust) Великобритании провел масштабное геофизическое исследование в Шропшире. Эксперты использовали георадар, чтобы нанести на карту ранее неизвестные объекты поблизости с Роксетером (Wroxeter) — это был четвертый по значимости город во времена римского завоевания Британии. Всего было изучено около 1 тыс. га, пишет The Guardian.
Археологи обнаружили погребенные под землей остатки двух древнеримских вилл, восьми доисторических ферм, следы существования древнеримского кладбища и сети дорог времен Древнего Рима.
Масштабы сделанных открытий удивили ученых.
В археологическом плане это очень богатая территория. Я слежу и за другими объектами Национального фонда, но такого нигде не видела: земли были довольно густо заселены на протяжении всей истории.
В ближайшее время раскопки проводить не планируют. Но Янг предполагает, что в погребенных под землей виллах могла сохраниться мозаика на полах, а также остатки системы подогрева полов.
Отапливались они гипокаустом. Это такая система отопления, принцип работы которой заключается в том, что наружный воздух, поступающий в гипокауст, нагревался в подпольных каналах, предварительно прогретых горячими газами, и поступал в отапливаемые помещения. По такому же принципу отапливались и средневековые замки Европы.
Археолог признается: древнеримские виллы с «теплым полом» ее не так впечатлили, как еще одно открытие, сделанное в ходе исследования. Это фермерские поселения железного века. Ученые нашли остатки дома в форме круга, в котором могла жить семья.
Ранее сообщалось об открытии в Италии. Там обнаружили остатки стены, возведенной против войск Спартака во время крупного восстания рабов. В 73 году до нашей эры Спартак и группа бойцов сбежали из школы гладиаторов. Они освобождали рабов и собрали армию в 70 тыс. человек. Их войска разбили в 71 году до нашей эры. После восстания 6000 мятежников были распяты вдоль Аппиевой дороги в знак устрашения.