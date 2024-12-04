В Англии нашли 1500-летний кулон в виде монеты с орфографическими ошибками

Но эти опечатки, вероятно, не беспокоили англосаксов, считает Марсден. Дизайнер кулона, скорее всего, не хотел, чтобы он был точным воссозданием оригинальной монеты или использовался в качестве валюты. Артефакт был целенаправленно выполнен как предмет украшения, с золотой петлей, припаянной к верхушке. Хотя практика переделывания монет в ювелирные изделия была вполне распространенной, сразу смоделировать ювелирное изделие в виде монеты — это гораздо более интересная задача, отметил Марсден.