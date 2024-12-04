В Англии нашли 1500-летний кулон в виде монеты с орфографическими ошибками

Необычное украшение англосаксонской эпохи — кулон, имитирующий солид, золотую римскую монету, введенную в обращение императором Константином в IV веке нашей эры, — было найдено с помощью металлоискателя в январе 2023 года недалеко от английского городка Эттлборо (графство Норфолк). Что интересно, язычники англосаксы скопировали христианскую монету, но допустили множество опечаток, что делает находку особенно уникальной — ей даже присвоили статус «сокровища Великобритании», сообщает Live Science.
Крест и символ победы
Подвеска датируется концом V — началом VI века нашей эры. В ту эпоху коренные жители Британских островов еще были язычниками, а Римская империя обратилась в христианство в 380 году нашей эры при императоре Феодосии I, и его сын Гонорий уже правил Западной Римской империей как христианский император.
Украшение копирует изображения и надписи, найденные на «христианских» солидах времен Гонория: на аверсе изображен бюст Гонория в жемчужной диадеме и кирасе, а на реверсе — задрапированная стоящая фигура, держащая военный штандарт и символы войны. И на настоящих солидах, и на англосаксонской имитации на штандарте четко изображен крест, а стоящая фигурка держит миниатюрную Нику, традиционный римский символ победы.
Как объяснил эксперт по древним монетам, нумизмат Эдриан Марсден, у англосаксов в те времена не было полностью развитой системы письма, что, вероятно, способствовало появлению очень странных надписей на аверсе монеты — вместо «RESTITVTOR REIPVBLICAE», что означает «Восстановитель Республики», написано «STITVTOR EIPVBLICAE», то есть некоторые буквы пропущены, а некоторые перепутаны местами.
Зачем нужна была эта подвеска-монета
Но эти опечатки, вероятно, не беспокоили англосаксов, считает Марсден. Дизайнер кулона, скорее всего, не хотел, чтобы он был точным воссозданием оригинальной монеты или использовался в качестве валюты. Артефакт был целенаправленно выполнен как предмет украшения, с золотой петлей, припаянной к верхушке. Хотя практика переделывания монет в ювелирные изделия была вполне распространенной, сразу смоделировать ювелирное изделие в виде монеты — это гораздо более интересная задача, отметил Марсден.
Римляне правили большей частью Британских островов с 43-го по 410 год нашей эры. Когда Римская империя покинула Британию, германские племена англосаксов завоевали большую часть территории, которая сейчас является Англией. Подвеска-имитация была создана как раз в те времена, и это, по мнению Марсдена, отражает ностальгию англосаксов по исчезнувшей эпохе Римского владычества, уже ставшей полным мифов и легенд прошлым.