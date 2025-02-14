В Англии художник расклеил по району бананы, спародировав инсталляцию

Банан, приклеенный скотчем к стене, — это арт-объект под названием «Комедиант», который 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby’s за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан, заявил, что это «провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства». Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан.