В Англии экскаваторщик нашел голову и плечи древней статуи-франкенштейна

Весной 2023 года экскаваторщик Грег Кроули работал на строительстве новой парковки для поместья Берли-Хаус, когда заметил в куче земли, вывалившейся из ковша экскаватора, что-то странное. По словам Кроули, сначала он подумал, что это большой камень. Но каково же было его изумление, когда у камня обнаружилось человеческое лицо. Когда Кроули поднял находку, он понял, что это голова статуи.
Ученые изучили артефакт и датировали его
Тем временем, анализ показал, что нижняя часть бюста, то есть плечи, гораздо моложе, чем верхняя, то есть голова и шея. Специалисты объясняют, что такие бюсты- «франкенштейны» были обычным делом в XVIII веке — чтобы сделать арт-объект более привлекательным для покупателей, к древним мраморным головам приставляли современные плечи. Для того, чтобы голова статуи держалась на пьедестале, в нее ввинчивался железный штырь, который присутствует и у найденной Кроули головы римлянки.
Берли-Хаус — роскошное поместье в графстве Линкольншир, построенное между 1555 и 1587 годами для могущественного и влиятельного Уильяма Сесила, барона Берли, первого министра в правительстве Елизаветы I и лорда-казначея Англии. Дворцом и огромным парком вокруг него до сих пор владеют потомки Сесила, которые носят титул графов Эксетерских. Берли-Хаус можно увидеть в сериале «Корона» и в фильме 2005 года «Гордость и предубеждение».
Как предполагают ученые, Браунлоу Сесил, девятый граф Эксетерский, мог купить бюст во время своего путешествия в Италию в 1760-х годах. Но эта гипотеза дает ответ только на половину вопросов, связанных с находкой. Остается неясным, почему бюст, причем разделенный на две части, оказался похороненным в земле на расстоянии почти 300 метров от дворца.
На данный момент есть две основные теории на этот счет. Первая говорит о том, что статуя была случайно кем-то разбита и поэтому ее просто закопали в парке.
Второе предположение выдвинул куратор поместья Джон Калверхаус: возможно, артефакт оказался так далеко от дворца потому, что его пытались украсть. Поскольку бюст очень тяжелый, грабители могли оставить его по дороге, присыпав землей, чтобы вернуться за ним позже, но так и не вернулись. Однако никаких исторических записей об ограблении поместья, которые бы подтверждали гипотезу Калверхауса, не сохранилось. Поэтому путь бюста от графской коллекции до ямы под будущей парковкой остается полной загадкой.