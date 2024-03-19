В Англии экскаваторщик нашел голову и плечи древней статуи-франкенштейна

Тем временем, анализ показал, что нижняя часть бюста, то есть плечи, гораздо моложе, чем верхняя, то есть голова и шея. Специалисты объясняют, что такие бюсты- «франкенштейны» были обычным делом в XVIII веке — чтобы сделать арт-объект более привлекательным для покупателей, к древним мраморным головам приставляли современные плечи. Для того, чтобы голова статуи держалась на пьедестале, в нее ввинчивался железный штырь, который присутствует и у найденной Кроули головы римлянки.