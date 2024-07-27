В Англии чайке запретили вход в магазин

Любимые чипсы Стивена — со вкусом барбекю. Именно их он крадет чаще всего. Далеко от магазина Стивен не улетает — быстро вскрывает упаковку клювом и часто делится добычей с друзьями-чайками. Покупателей он совершенно не стесняется. Не боится и закрытых дверей. По словам Хармера, если чайке не удается залететь внутрь, птица начинает долбить клювом.