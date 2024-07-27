В Англии чайке запретили вход в магазин

На окнах магазина в английской деревне Вайк-Реджис можно увидеть объявления о том, что чайке по имени Стивен запрещен вход в магазин. Дело в том, что Стивен терроризирует магазин уже шестой год. Только за последние 2 месяца он украл 30 пачек чипсов.
Управляющий магазином, Стюарт Хармер, жалуется, что чайка — это сущее бедствие.
«Меня поднимают на смех, когда я пытаюсь объяснить руководству, что у нас большие расходы из-за чайки», — признается он BBC.
Стивен заходит в магазин, когда кто-то открывает дверь, хватает то, что находится у выхода, и тут же улетает с добычей. Поэтому в объявлениях просят покупателей закрывать за собой дверь. Хармер даже добавил к тексту фотографию чайки, чтобы покупатели точно знали, о ком идет речь.
Любимые чипсы Стивена — со вкусом барбекю. Именно их он крадет чаще всего. Далеко от магазина Стивен не улетает — быстро вскрывает упаковку клювом и часто делится добычей с друзьями-чайками. Покупателей он совершенно не стесняется. Не боится и закрытых дверей. По словам Хармера, если чайке не удается залететь внутрь, птица начинает долбить клювом.
Чтобы остановить вора, продавцы стали класть на видное место острые и пряные чипсы, но Стивен игнорирует их и легко выбирает любимые со вкусом барбекю. Другой способ дать воришке отпор сотрудники пока не придумали.
Чайки вообще хорошо чувствуют себя в городах — ранее рассказывали, что им помогает.
Георгий Мазуркевич