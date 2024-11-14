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В Анапе запустят винные автобусные туры с караоке

Специальный автобус будет курсировать между винодельнями региона.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Kym Ellis/СС0

В 2025 году в Анапе появится особый вид транспорта: винобус. Это специальная экскурсионная винная маршрутка, которая будет курсировать между винодельнями.

Автохтонную новость подслушала Российская газета на Российском винодельческом форуме: ее рассказал заместитель главы Анапы Виталий Воронов.

Добро пожаловать в Анапу, которая тоже считает себя винодельческой столицей.

Виталий Воронов
заместитель главы Анапы Виталий Воронов

Вино — один из предметов гордости курортного региона, наравне с пляжами и центрами отдыха.

Винобус будет курсировать между винодельнями региона, чтобы отдыхающие могли продегустировать разные сорта анапских вин. В маршрутке будет работать караоке, которое поможет скрасить путешествие.

Стоимость и условия проезда пока не уточняются.

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