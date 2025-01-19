Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе организовали крещенские купания в Черном море

КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Крещенские купания в Черном море организовали на пляже в Анапе, местные жители ныряют с головой и отмечают, что вода чистая, мазута нет, сообщили в оперштабе Кубани.

Источник: © РИА Новости

«Восемнадцатого января крещенские купания в море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и тёплая», — комментируют власти.

По словам, жителя Анапы Владимира Балукова, он заранее готовился — закалялся три недели, чтобы окунуться в зимнее море:

«Вода очень чистая, даже с головой нырял, видите, даже волосы мокрые. Видно, что нет никого мазута. Чистейшая вода, приятная по температуре даже», — сказал Владимир на опубликованных оперштабом кадрах.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

Десятого января из танкера «Волгонефть-239», находящемся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.