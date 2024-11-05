В Америке выпустят виски на основе человеческих слез

По данным издания, маркетологи компании Sazarec, которая производит виски Fireball, намерены собрать слезы болельщиков, которые приходят на матчи по американскому футболу. Для этого сотрудники компании будут стоять на стадионах, где проходят игры и призывать плачущих болельщиков проигравшей команды сдавать им свои слезы.
Дэнни Суич, глобальный директор по бренду Fireball отметил, что перед тем, как добавить слезы болельщиков в виски, они пройдут процедуру стерилизации и дистилляции. Новый продукт бренда планируют выпустить к следующему сезону Национальной футбольной лиги.
Ранее Decanter писал о том, что коллекция редчайшего японского виски Hanyu Ichiro Full Card Series будет продана на аукционе Bonhams. Она состоит из 54 бутылок.