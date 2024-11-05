В Америке выпустят виски на основе человеческих слез

По данным издания, маркетологи компании Sazarec, которая производит виски Fireball, намерены собрать слезы болельщиков, которые приходят на матчи по американскому футболу. Для этого сотрудники компании будут стоять на стадионах, где проходят игры и призывать плачущих болельщиков проигравшей команды сдавать им свои слезы.