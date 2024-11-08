В американском городе отменили 120-летний запрет на алкоголь

По данным издания, до этого времени в городе не было ни одного бара или магазина, в котором продавали бы спиртное. Запрет был введен еще 120 лет назад, в момент основания города.
Как пишет The New York Post, за разрешение продавать спиртное высказались 62% избирателей, 38% все же голосовали против. При этом проведение выборов пока не дает возможности открыть в Хаддон Хайтс бар или начать продавать спиртное в магазинах. Теперь мэр и городской совет должны подготовить и принять соответствующие документы.
Издание также уточняет, что в городе сейчас проживают 7,4 тыс. человек. Согласно законам штата Нью-Джерси на каждые 3 тыс. жителей может быть выдана только одна лицензия на продажу алкоголя, а значит, в городе ее смогут получить только два предприятия.
Вопрос об отмене сухого закона в городе был вынесен на голосование 5 ноября. Местные власти уже определили здание, в котором сможет открыться первый местный ресторан, где будут продавать алкоголь.