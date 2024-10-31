В американских школах ученикам запрещают носить кроксы

Вторая проблема заключается в том, что кроксы отвлекают. На носке обуви есть дырочки, в которые можно вставлять специальные украшения — «джиббитсы», чтобы разнообразить свою обувь и придать ей индивидуальность. Сотрудники школ утверждают, что дети часто отвлекаются на эти джиббитсы — свои и чужие — и это мешает учебе, а еще тоже может привести к травмам, если ребенок засмотрелся не туда. К запрету присоединились десятки школ в 12 штатах.