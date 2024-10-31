В американских школах ученикам запрещают носить кроксы

Компания Crocs, которая производит популярную резиновую обувь, утверждает, что ее продукция очень удобна и подходит для повседневной носки — особенно в качестве сменной обуви. Несмотря на то, что некоторым кроксы кажутся уродливыми, продаются они весьма успешно: стоимость компании Crocs inc. оценивают в 8 миллиардов долларов.
Но в последнее время целый ряд американских школ предложил запретить кроксы для учеников из-за того, что они травмоопасны и отвлекают детей. Школьный медбрат Освальдо Лучиано из Нью-Йорка рассказал Blomberg, что «если ребенок ударил ногу или споткнулся, можно не сомневаться: он носил кроксы». Отчасти проблемы с безопасностью заключаются в том, что дети не любят надевать задний ремешок, который фиксирует кроксы на ноге и носят их как шлепанцы — но, вероятно, школы считают, что проще запретить обувь, чем перевоспитать всех детей.
Вторая проблема заключается в том, что кроксы отвлекают. На носке обуви есть дырочки, в которые можно вставлять специальные украшения — «джиббитсы», чтобы разнообразить свою обувь и придать ей индивидуальность. Сотрудники школ утверждают, что дети часто отвлекаются на эти джиббитсы — свои и чужие — и это мешает учебе, а еще тоже может привести к травмам, если ребенок засмотрелся не туда. К запрету присоединились десятки школ в 12 штатах.
Согласно отчетам, за последние 4 года компания утроила продажи: в 2010-х кроксы вышли из моды, но в текущем десятилетии непрерывно набирают обороты благодаря тому, что производитель стал ориентировать свою резиновую обувь на детей и подростков, а не на взрослых покупателей.
Пока нет никаких признаков того, что продажи упали, но представители розничных сетей все равно считают это тревожным знаком: многие родители покупают детям кроксы именно в качестве сменной обуви в школу. Некоторых также удивляют причины запрета, потому что многие считают обувь удобной и безопасной.
Другая странная новость про обувь из Америки: из магазина в Огайо похитили сто ботинок на правую ногу.