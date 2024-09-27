В акватории Курил обнаружили не менее 10 новых для науки видов

«Одной из многочисленных групп в донных сообществах были многощетинковые черви — полихеты. На защищенной пологой литорали острова Симушир обнаружены их обширные поселения плотностью до 1 млн особей на кв. м. Поселения других видов многощетинковых червей с такой же плотностью были обнаружены на литорали и в мелководной зоне закрытых бухт Южных Курильских островов. Несмотря на предыдущие исследования фауны Курильских островов, нами обнаружено не менее 10 новых видов полихет, образцы которых зафиксированы для последующего морфологического и молекулярного анализа», — рассказал Радашевский.