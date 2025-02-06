В аквариуме, где содержались только самки акулы, родился детеныш

Сообщается, что акуленок, которого назвали Йоко, действительно появился на свет в аквариуме. Этот факт вызывает недоумение, так как две самки акулы не контактировали с самцами. Специалисты предполагают, что это может быть случай партеногенеза или задержки оплодотворения. Для выяснения точных обстоятельств исследователям понадобится больше времени.