В аквариуме, где содержались только самки акулы, родился детеныш

В аквариуме Шривпорта в Луизиане (США), где в течение трех лет содержатся только две самки акулы, родился детеныш, и никто точно не знает, как так вышло, — пишет People.
Сообщается, что акуленок, которого назвали Йоко, действительно появился на свет в аквариуме. Этот факт вызывает недоумение, так как две самки акулы не контактировали с самцами. Специалисты предполагают, что это может быть случай партеногенеза или задержки оплодотворения. Для выяснения точных обстоятельств исследователям понадобится больше времени.
Напомним, что партеногенез — это форма однополого размножения, при котором организм развивается только от женской яйцеклетки. И хотя у акул были зафиксированы аналогичные случаи, этот процесс встречается крайне редко.
Эта ситуация невероятна и свидетельствует о жизнестойкости данного вида. Мы очень хотим в ближайшие месяцы подтвердить, действительно ли это был случай партеногенеза.
Через несколько месяцев, когда Йоко достаточно окрепнет, сотрудники аквариума проведут анализ ДНК, который покажет, как появился на свет удивительный акуленок.
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