В аккаунте Республиканской партии США появилось фото Трампа с «Жигулями»

Ирония поста не осталась без внимания пользователей соцсетей: в комментариях к публикации многие высмеяли сочетание патриотичного заявления с автомобилем, не имеющим отношения к американскому автопрому. Некоторые комментаторы указывали, что машина, ставшая фоном для заявления, производилась в СССР и России, а не в США, что ставит под сомнение уместность ее использования в иллюстрации к теме возрождения американских авто.