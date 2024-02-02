В Африке обнаружены многоножки с «инопланетными головами»

Проведенные в ходе исследования измерения также показали, что более высокие температуры являются ключевым фактором, способствующим захвату лозами лесов, уже поврежденных вырубками и другими воздействиями. Что касается многоножек, то самые крупные африканские многоножки могут вырастать до 35 сантиметров в длину. Но в данном случае найденные многоножки оказались поменьше: их длина составляет всего несколько сантиметров. К слову, у каждого нового вида ученые насчитали около 200 ножек. Один из них — Lophostreptus magombera, получил свое название в честь природного заповедника Магомбера, уникального леса, над сохранением которого Маршалл работает с начала тысячелетия.