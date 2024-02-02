В Африке обнаружены многоножки с «инопланетными головами»

Об открытии сообщает Phys.org. Руководитель исследования профессор Энди Маршалл рассказал, что найденные многоножки отличаются своими головами, которые, по его словам, чем-то напоминают персонажей «Звездных войн» — знаменитой фантастический кинофраншизы. Существа с «инопланетными головами», как оказалось, обитают среди лесной подстилки и рыхлой почвы в отдаленных горах Удзунгва в Танзании.
Новый род получил название Udzungwastreptus, а пять новых видов: Lophostreptus magombera, Attemsostreptus cataractae, Attemsostreptus leptoptilos, Attemsostreptus julostriatus и Udzungwastreptus marianae. Команда подробно описала их в Европейском журнале таксономии (European Journal of Taxonomy). Кстати, образцы найденных многоножек сейчас находятся в Датском музее естественной истории при Копенгагенском университете.
«Многоножки помогут нам оценить две совершенно разные теории о роли виноградных лоз в восстановлении лесов: являются ли лозы подобием повязок, защищающих раны, или “паразитов”, удушающих лес, — говорит Маршалл. — Во время полевых исследований мы регистрируем многоножек всех размеров, чтобы измерить процессы восстановления лесов, потому что они являются отличными индикаторами здоровья леса. Но мы не осознавали значимость этих видов, пока мириаподологи не изучили найденные нами образцы».
Проведенные в ходе исследования измерения также показали, что более высокие температуры являются ключевым фактором, способствующим захвату лозами лесов, уже поврежденных вырубками и другими воздействиями. Что касается многоножек, то самые крупные африканские многоножки могут вырастать до 35 сантиметров в длину. Но в данном случае найденные многоножки оказались поменьше: их длина составляет всего несколько сантиметров. К слову, у каждого нового вида ученые насчитали около 200 ножек. Один из них — Lophostreptus magombera, получил свое название в честь природного заповедника Магомбера, уникального леса, над сохранением которого Маршалл работает с начала тысячелетия.