В Африке нашли метеорит с планеты, которой больше не существует

Ученые из Университета Миннесоты нашли необычный метеорит, который мог прилететь с древней разрушенной планеты, сообщает New Scientist.
Большинство метеоритов, падающих на Землю, происходят с Луны, Марса или крупных астероидов. Однако около 0,2% имеют неизвестное происхождение. Метеорит NWA 15915 весом 2,84 кг оказался именно таким исключением.
Он был найден в 2023 году в Алжире. Исследователи предполагают, что он мог сформироваться на планете, которая исчезла миллионы лет назад. Анализ показал, что метеорит состоит из авгита (76,7%) и энстатита (20,2%).
Как отметила автор исследования Дженнифер Митчелл, анализ метеорита с помощью электронного микроскопа и спектроскопических приборов показал, что он сформировался в условиях, похожих на меркурианские. В породе были обнаружены минералы, которые образуются в среде с низким содержанием кислорода. Это свойственно Меркурию, но не характерно для других планет Солнечной системы.
Кроме того, NWA 15915 содержит богатые металлами минералы с магнитными свойствами. Их структура указывает на медленное охлаждение породы, что характерно для больших небесных тел. Учитывая все эти особенности, ученые считают, что метеорит мог быть частью давно разрушенной планеты, которая существовала в ранней Солнечной системе.
На конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе 12 марта Дженнифер Митчелл представила еще один метеорит — Ксар Гилан 022, найденный в Тунисе в 2023 году. Он имеет схожие геологические характеристики, но отличается магнитными свойствами. Это может означать, что оба метеорита произошли с разных, но похожих космических объектов.
Ранее Команда ученых под руководством Николь Невилл из Университета Кёртин (Curtin University) в Австралии идентифицировала редкую частицу пыли в древнем метеорите, происходящем от звезды за пределами нашей Солнечной системы. Проанализированное досолнечное зерно в метеорите имело соотношение 3025 — самое высокое за всю историю наблюдений. Это означает, что оно образовалось в сверхновой. Углеродистый хондрит ALH 77307 был найден в рамках программы ANTarctic Search for METeorites (ANSMET) в Антарктиде. Этот метеорит считается одним из самых нетронутых и примитивных метеоритов, когда-либо обнаруженных.