В Африке нашли метеорит с планеты, которой больше не существует

Ранее Команда ученых под руководством Николь Невилл из Университета Кёртин (Curtin University) в Австралии идентифицировала редкую частицу пыли в древнем метеорите, происходящем от звезды за пределами нашей Солнечной системы. Проанализированное досолнечное зерно в метеорите имело соотношение 3025 — самое высокое за всю историю наблюдений. Это означает, что оно образовалось в сверхновой. Углеродистый хондрит ALH 77307 был найден в рамках программы ANTarctic Search for METeorites (ANSMET) в Антарктиде. Этот метеорит считается одним из самых нетронутых и примитивных метеоритов, когда-либо обнаруженных.