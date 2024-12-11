В Афинах в подвале магазина нашли древние артефакты

Находки были сделаны во время осмотра помещения в ходе исполнения решений афинского суда о лишении права использовать магазин его бывшими арендаторами. После обнаружения ценностей представитель галереи немедленно проинформировал Министерство культуры о находках. «Археологи Управления документации и защиты культурных ценностей и Нумизматического музея провели вскрытие тайника, в котором обнаружены 102 древних артефакта, датируемые от геометрического до эллинистического периода (древнегреческие сосуды — килики, канфары, лекифы, скифосы, а также статуэтки и другие предметы), 36 религиозных предметов поствизантийского периода (иконы, серебряные оклады, посох первосвященника и другие церковные ценности), а также 3 247 монет, медалей, печатей, гирь, датируемых от античного до современного времени», — отметило ведомство.