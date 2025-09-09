Популярные темы
В Афинах отменили концерт Мацуева

Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева в связи с «международной ситуацией», сообщается в соцсетях коллектива.

«Афинский государственный оркестр… информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится», — говорится в сообщении оркестра.

В публикации указано, что коллектив действует в соответствии с «ориентацией на международное сотрудничество».

«Оркестр за долгие годы своего существования служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество. В этом контексте он предпочитает перестроить свою программу в связи с недавней международной ситуацией», — сказано в сообщении.

Концерт состоится с участием другого солиста, уточнил оркестр.