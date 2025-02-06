В Афганистане прекратила работу единственная женская радиостанция

Напомним, что движение «Талибан» усиливает контроль над информационным пространством страны с момента захвата власти более трех лет назад. В последнее время в Афганистане были закрыты средние школы для девочек, а женщинам запретили посещать университеты, работать в большинстве секторов экономики, передвигаться без сопровождения мужчин и посещать общественные места, такие как парки и спортивные залы.