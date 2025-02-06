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В Афганистане прекратила работу единственная женская радиостанция

На женском радио выходили материалы о здоровье, психологии и духовности. Сотрудники станции давали уроки для девочек, чтобы они могли получить хоть какое-то образование.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Движение «Талибан» приостановило работу единственной женской радиостанции Radio Begum в Афганистане после проведения обыска в ее офисе во вторник, 4 февраля. Это привело к еще большему отчуждению женщин от общественной жизни, — пишет CNN.

Сообщается, что базирующееся в Кабуле (Афганистан) Radio Begum было направлено на получение женского образования: ведущие рассказывали о здоровье, психологии, духовности и даже давали уроки для девочек. Радиостанция заявляла, что предоставляет поддержку афганским девочкам и женщинам, «не участвуя в какой-либо политической деятельности».

Представители движения «Талибан», убежденные, что женщины не имеют права на образование, во время обыска изъяли компьютеры, жесткие диски, файлы и телефоны, а также взяли под стражу двух сотрудников радио мужского пола, которые не занимают какой-либо руководящей должности.

Министерство, в свою очередь, подтвердило приостановку работы радиостанции, сославшись на несколько предполагаемых нарушений «политики вещания и ненадлежащего использования лицензии телеканала», включая «несанкционированное предоставление контента и программ иностранному телеканалу».

Известно, что независимая правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) осудила приостановку вещания радиостанции и потребовала ее немедленной отмены.

Напомним, что движение «Талибан» усиливает контроль над информационным пространством страны с момента захвата власти более трех лет назад. В последнее время в Афганистане были закрыты средние школы для девочек, а женщинам запретили посещать университеты, работать в большинстве секторов экономики, передвигаться без сопровождения мужчин и посещать общественные места, такие как парки и спортивные залы.

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