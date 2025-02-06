В Афганистане прекратила работу единственная женская радиостанция

Движение «Талибан» приостановило работу единственной женской радиостанции Radio Begum в Афганистане после проведения обыска в ее офисе во вторник, 4 февраля. Это привело к еще большему отчуждению женщин от общественной жизни, — пишет CNN.
Сообщается, что базирующееся в Кабуле (Афганистан) Radio Begum было направлено на получение женского образования: ведущие рассказывали о здоровье, психологии, духовности и даже давали уроки для девочек. Радиостанция заявляла, что предоставляет поддержку афганским девочкам и женщинам, «не участвуя в какой-либо политической деятельности».
Представители движения «Талибан», убежденные, что женщины не имеют права на образование, во время обыска изъяли компьютеры, жесткие диски, файлы и телефоны, а также взяли под стражу двух сотрудников радио мужского пола, которые не занимают какой-либо руководящей должности.
Министерство, в свою очередь, подтвердило приостановку работы радиостанции, сославшись на несколько предполагаемых нарушений «политики вещания и ненадлежащего использования лицензии телеканала», включая «несанкционированное предоставление контента и программ иностранному телеканалу».
Напомним, что движение «Талибан» усиливает контроль над информационным пространством страны с момента захвата власти более трех лет назад. В последнее время в Афганистане были закрыты средние школы для девочек, а женщинам запретили посещать университеты, работать в большинстве секторов экономики, передвигаться без сопровождения мужчин и посещать общественные места, такие как парки и спортивные залы.
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