В Афганистане единственная женская радиостанция возобновила вещание

4 февраля движение «Талибан» приостановило работу единственной женской радиостанции Radio Begum в Афганистане. Однако уже 22 февраля, вопреки множественным опасениям, ей официально позволили возобновить вещание, — пишет Associated Press.
Сообщается, что базирующейся в Кабуле (Афганистан) станции Radio Begum разрешили продолжить работу после «неоднократных просьб» и взятия определенных обязательств перед властями. Теперь эфир будут вести «в соответствии с принципами журналистики и правилами» страны.
Напомним, что созданием контента радиостанции, впервые вышедшей в эфир 8 марта 2021 года, занимаются исключительно афганские женщины. Они рассказывают о здоровье, психологии, духовности, а также дают уроки для девочек по программе седьмого класса и выше.
После прихода к власти «Талибан» запретил получение женского образования после шестого класса.
В настоящее время неизвестно, изменится ли как-то тематическая и идейная направленность радиостанции. Однако такие опасения все же существуют, так как взятие «определенных обязательств» может ограничить возможности ведущих.
Согласно индексу свободы прессы за 2024 год, составленном организацией «Репортеры без границ», Афганистан занимает 178-е место из 180 стран. Годом ранее он занимал 152-е место.
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* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность