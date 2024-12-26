В аэропорту Стамбула спасли детеныша гориллы

Сообщается, что торговля представителями данного вида является незаконной, так как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), утверждает, что данный вид находится на грани исчезновения. Тем не менее это не помешало неизвестным из Нигерии переправить живой груз в Таиланд.