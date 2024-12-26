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В аэропорту Стамбула спасли детеныша гориллы

Таможенная служба обнаружила подозрительный груз из Нигерии. Выяснилось, что в деревянном ящике находился испуганный малыш.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Таможенной службе Турции удалось спасти испуганного детеныша гориллы. Сотрудники аэропорта Стамбула обнаружили подозрительный деревянный ящик, отправленный из Нигерии в Таиланд. При обыске выяснилось, что в нем отправили малыша западной равнинной гориллы, — пишет Daily Mail.

Сообщается, что торговля представителями данного вида является незаконной, так как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), утверждает, что данный вид находится на грани исчезновения. Тем не менее это не помешало неизвестным из Нигерии переправить живой груз в Таиланд.

К счастью, благодаря бдительности сотрудников таможенной службы детеныша вовремя конфисковали, передав на попечение Министерства сельского и лесного хозяйства. Известно, что его жизни в данный момент ничего не угрожает, но животное все же направили на реабилитацию после пережитого стресса.

Ранее рассказывали, что в британском зоопарке спасли от гибели пингвиненка Плюшку.