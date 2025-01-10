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В аэропорту Дели задержали канадца с черепом крокодила

32-летний мужчина опаздывал на рейс в Канаду, когда его остановили сотрудники таможенной службы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Baby crocodile skull weighing about 777 grams.

32-летний мужчина, следовавший из Дели (Индия) в Канаду, был арестован за перевозку черепа детеныша крокодила, — пишет NDTV.

Сообщается, что во время проверки безопасности в терминале 3 международного аэропорта имени Индиры Ганди сотрудники таможни остановили подозрительного пассажира. При дальнейшем осмотре его багажа был обнаружен крокодилий череп весом 777 г, завернутый в ткань кремового цвета.

Известно, что череп изъяли, а пассажира арестовали из-за нарушения Закона о таможне 1962 года. Помимо прочего, при последующем изучении черепа было установлено, что он принадлежал детенышу крокодила, включенного в список охраняемых видов в соответствии с Приложением I Закона о защите дикой природы 1972 года (WLPA). Это позволяет местным властям предъявить гражданину Канады обвинение в нарушении второго закона.

Предполагается, что мужчина купил череп в Таиланде и не убивал рептилию. В настоящее время ведется расследование, а в отношении канадца возбуждено дело.

Ранее рассказывали, что новосибирские таможенники нашли у пассажирки голову крокодила.