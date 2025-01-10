В аэропорту Дели задержали канадца с черепом крокодила

Известно, что череп изъяли, а пассажира арестовали из-за нарушения Закона о таможне 1962 года. Помимо прочего, при последующем изучении черепа было установлено, что он принадлежал детенышу крокодила, включенного в список охраняемых видов в соответствии с Приложением I Закона о защите дикой природы 1972 года (WLPA). Это позволяет местным властям предъявить гражданину Канады обвинение в нарушении второго закона.