В аэропорту Дели задержали канадца с черепом крокодила

32-летний мужчина, следовавший из Дели (Индия) в Канаду, был арестован за перевозку черепа детеныша крокодила, — пишет NDTV.
Сообщается, что во время проверки безопасности в терминале 3 международного аэропорта имени Индиры Ганди сотрудники таможни остановили подозрительного пассажира. При дальнейшем осмотре его багажа был обнаружен крокодилий череп весом 777 г, завернутый в ткань кремового цвета.
Известно, что череп изъяли, а пассажира арестовали из-за нарушения Закона о таможне 1962 года. Помимо прочего, при последующем изучении черепа было установлено, что он принадлежал детенышу крокодила, включенного в список охраняемых видов в соответствии с Приложением I Закона о защите дикой природы 1972 года (WLPA). Это позволяет местным властям предъявить гражданину Канады обвинение в нарушении второго закона.
Предполагается, что мужчина купил череп в Таиланде и не убивал рептилию. В настоящее время ведется расследование, а в отношении канадца возбуждено дело.
Ранее рассказывали, что новосибирские таможенники нашли у пассажирки голову крокодила.