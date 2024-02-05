В Адыгее нашли способ прогнозировать риск развития синдрома раздраженного кишечника

«Способ прогнозирования развития синдрома раздраженного кишечника у больных после перенесенной острой диареи бактериальной этиологии был разработан в результате совместной междисциплинарной научной работы ученых, клинических-специалистов и биохимиков. Запатентованная модель с высокой вероятностью позволяет прогнозировать развитие СРК и целесообразна для использования в стационарах для оптимизации оказания медпомощи больным и профилактики. Она позволит снизить негативные последствия болезни и повысить качество жизни пациентов после выздоровления — диагностическая эффективность модели составила 94%», — говорится в сообщении.